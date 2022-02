One Ocean Summit : Edouard Fritch rencontre Olivier Poivre d’Arvor

En vue du sommet international One Ocean Summit qui se tiendra la semaine prochaine à Brest et qui va accueillir 35 chefs d’État provenant de tous les océans de la planète, l’ambassadeur Olivier Poivre d’Arvor, l’envoyé spécial du Président de la République pour ce sommet, a souhaité rencontrer le président Edouard Fritch. À cette rencontre, étaient également présents, Sophie Dorothée Duron, la députée Maina Sage et le sénateur Teva Rohfritsch. Ils ont échangé sur les enjeux présents et à venir des sujets portant sur l’océan désormais considérés comme un bien commun de l’humanité.

Edouard Fritch assistera au sommet de haut niveau le vendredi 11 février en présence des chefs d’état, et aura un temps de parole. À cette occasion, il reviendra sur les mesures que la Polynésie française a déjà prises pour préserver ses ressources, assurer un développement durable de l’océan qui l’entoure et sanctuariser les espaces menacées, et il annoncera les nouvelles mesures qu’il entend mettre en place pour protéger l’océan, notamment au sein de la ZEE toujours plus convoitée.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

En outre, l’ambassadeur a évoqué les futures perspectives internationales sur le sujet des

océans et dans quelle mesure la Polynésie française, espace majeur de la ZEE française,

pourra jouer un rôle international important dans les temps à venir.