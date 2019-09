Les ministres de l’Environnement du Pacifique se rencontrent aux Samoa

Présidée par la Vice-Premier ministre de Samoa et organisée par le PROE (programme régional océanien pour l’environnement), cette réunion stratégique a été l’occasion pour les ministres de l’environnement des pays du Pacifique d’échanger des idées et des expériences sur trois thématiques importantes : le changement climatique, les océans, les pollutions et les ressources minières marines.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

À l’issue de ces échanges, un communiqué a été élaboré pour formaliser les ambitions des pays du Pacifique en matière de lutte contre le changement climatique, de gestion des océans et en particulier des pollutions plastiques et des débris marins, et concernant l’exploitation des ressources minières, notamment marines.

Les participants ont l’intention de présenter cette déclaration commune lors des grands évènements à venir sur l’action climatique et la préservation de la biodiversité, notamment la COP 25 qui se tiendra au Chili en décembre prochain et lors du One planet Summit prévu à Papeete en avril 2020.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

La veille de l’événement, les participants ont également inauguré le centre océanien pour le changement climatique basé à Samoa, qui permettra de structurer et de rassembler une expertise scientifique et technique en matière de changement climatique au bénéfice des pays membres du PROE.