La turbinaria ornata, une algue envahissante aux vertus cachées

100 kilos d’algues turbinaria ornata sont ramassés chaque semaine par l’association Tamarii no te moana. L’objectif premier était de protéger le lagon, cette variété envahissante étant néfaste pour la croissance des coraux. « À cause de l’impact de l’homme sur la nature, l’eau va être chargée en nutriments, explique le président de l’association Bastien Allegret. Par rapport à l’agriculture, par rapport au déversement des rivières, donc de la pollution… Malheureusement, l’algue va proliférer beaucoup plus facilement au détriment des coraux qui, eux, seront stressés et vont potentiellement mourir. Après, il va y avoir une fast shift, donc un développement exponentiel de l’algue et une mortalité plus grande des coraux » .

Au fil des ramassages, l’association a cherché à valoriser cette algue proliférante. Deux solutions se sont présentées : l’utilisation des algues dans l’agriculture et dans les produits cosmétiques. « On a trouvé un partenariat pour l’agriculture, on est en phase de test pour voir si ça fonctionne, poursuit Bastien Allegret. Le deuxième partenariat qu’on va aller voir juste après, c’est Heiva Cosmetics. On a transformé les algues en monoï et en savon » .

Outre la fabrication de savons et autres huiles de soins, le Comptoir des Plantes Polynésiennes continue d’approfondir ses connaissances sur l’algue, qui pourrait en outre présenter de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé, selon son gérant Philippe Maunier. « On a vu que les indications étaient très intéressantes au niveau de tout ce qui était sphère ORL aussi, tout ce qui était les bronchites, les choses comme ça. On avait aussi très intéressant pour tout ce qui était fonction hépatique, pour arriver à tonifier les fonctions hépatiques » , précise-t-il.

(Crédit Photo : TNTV)

D’autres pathologies pourraient être traitées. « Pour tout ce qui est sédatif de la douleur rhumatismale, l’hypertension, en complément des médecines classiques, ajoute Philippe Maunier. Tout un tas d’indications très intéressantes pour la suite. On aimerait bien développer ça sur un plus large niveau » .

L’association Tamarii no te moana va poursuivre son ramassage d’algues tout en mettant en place un nouveau projet : un film sur le récif corallien et les espèces protégées. Destiné aux scolaires, il sera visionnable via des casques de réalité augmentée.