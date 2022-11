Inondations à Taravao : près de 3 tonnes de pertes pour les Van Cam

C’est sous un soleil de plomb que Vateti Tevaearai, responsable des exploitations Van Cam, retrouve ses légumes après le déluge du week-end dernier. Des concombres et des courgettes noyées par les inondations : “Quand c’est jaune comme ça, c’est foutu, ça y est c’est pourri. On ne peut plus récolter pour faire la livraison. C’est de la perte”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En temps normal, l’exploitation qui s’étend sur 45 hectares à la Presqu’île récolte 15 à 18 tonnes de légumes à cette époque de l’année. Après le passage de la pluie, 2 à 3 tonnes des récoltes sont perdues. Et comme chaque année, les agriculteurs s’y attendent et comptent sur le retour des beaux jours : “C’est tout le temps comme ça, quand il pleut, on subit des pertes de légumes”.

Pertes également du côté des pieds de Taina étendus sur plus de 2 hectares. Ici, on confectionne 200 à 300 paquets de bourgeons, mais la pluie ayant fait éclore les fleurs trop rapidement, elles ne peuvent être vendues en magasin. Pour compenser les pertes, Vateti a une astuce : elle fait des couronnes de fleurs qu’elle revend. De quoi compenser les pertes qui se chiffrent en millions…