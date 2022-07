Heremoana Maamaatuaiahutapu rencontre la ministre australienne de l’environnement

Cette rencontre a tout d’abord été l’occasion de remercier le gouvernement australien pour son soutien dans le cadre de l’adhésion de la Polynésie française au Forum des Pays du Pacifique.

Le ministre a exposé les ambitions de la Polynésie de développer le secteur de l’aquaculture insulaire en particulier et d’établir des collaborations avec les spécialistes australiens de l’aquaculture tropicale.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Heremoana Maamaatuaiahutapu a également évoqué les problèmes de pollutions et de traitement des déchets au fenua et la nécessité de mettre au point des systèmes de traitement qui puissent être déployés à l’échelle de nos îles. La ministre a été particulièrement sensible à cette problématique à laquelle l’Australie doit également faire face, et qui développe depuis peu des systèmes de traitement intrinsèques.

Enfin, la surveillance de l’environnement et la réhabilitation des récifs coralliens ont été abordés, l’Australie étant techniquement très au point sur ces sujets et qui a confirmé qu’elle pourra apporter son soutien à la Polynésie française.