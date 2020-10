Environnement : une nouvelle fédération a vu le jour

La fédération Rahu a te Atua, qui vient de voir le jour réunit pas moins d’une trentaine d’associations. Elle est présidée par Eugène Tetuanui, et a pour objectif d’être une force de proposition, et de défendre les intérêts de la population dans des projets tels que la route du sud, le projet Hao ou encore celui de Raiatea.

« Nous nous posons beaucoup de questions, et en particulier par rapport aux grands projets chinois surtout dans le Pays et ce projet qui bouscule beaucoup de monde au travers de la Route du Sud, explique Eugène Tetuanui. Ça interpelle beaucoup de population, surtout à Papara où on entend parler d’environ 1000 expulsions. Mille familles expulsées s’est tout simplement inadmissible surtout quand on sait que les conditions d’indemnisation sont loin de leur permettre de se réinstaller ailleurs sans passer par les banques quand les banques leur accordent leur demande parce que ça c’est pas gagné non plus. »