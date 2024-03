Deux tonnes de déchets ramassés à Hitimahana

Les eco-warriors étaient sur le pont ce matin, du côté de la plage de Hitimahana, à Mahina. Armés de leurs gants et de sacs plastiques, ils se sont attelés à nettoyer le littoral des déchets. « C’est dramatique de voir autant de déchets à proximité de l’Océan, soupire Ludovic Bardoux,membre de la Brigade Verte Tahiti. Une fois dans l’océan, ces déchets se désagrègent et deviennent des microparticules que les poissons avalent. On mange le poisson derrière, donc on mange nos déchets » . Et l’ecowarrior de lancer ce cri d’alerte : si on ne fait rien, en 2015, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans nos océans.

S’il y a moins de déchets que l’année passé, pas question pour les bénévoles de la Brigade de s’arrêter au ramassage. Chacun doit sensibiliser les jeunes générations au respect de l’environnement. L’association a salué l’aide de jeunes mormons de Papeete, dont le réseau organisé leur a permis de venir en bus pour mettre la main à la pâte. « Cela fait partie de nos objectifs de contribuer à respecter la planète, souffle la Présidente des jeunes filles mormones de Papeete Barbara Iro.

Dès demain, les eco-warriors se rendront à Huahine pour une mission d’une semaine.