Mahina : des élèves internes au lycée professionnel victimes d’une intoxication alimentaire

Ils étaient 42 selon un communiqué officiel, un peu plus selon les parents et élèves présents. Plusieurs internes au lycée professionnel de Mahina ont été victimes d’une intoxication alimentaire mercredi après le dernier repas de la journée. « Je pense que c’était le dessert. Il y avait de la pizza et un flan au chocolat au menu. Ensuite, on est allé en étude et plusieurs filles ont commencé à vomir, raconte un élève. La proviseure a appelé les pompiers et gendarmes. (…) Mes parents se sont inquiétés. Aujourd’hui on a été plusieurs à ne pas vouloir retourner manger à la cantine ».

« La plupart disent que c’est à cause des flans au chocolat, ajoute une autre (…) Le flan avait un drôle de goût. Ensuite, j’ai eu envie de vomir, mal au ventre et à la gorge. Quand les autres sont allées vomir, j’y suis allée aussi. Ensuite, on a appelé les pompiers. Les pompiers sont intervenus, les gendarmes et policiers aussi. On nous a emmenés 6 par 6 à l’hôpital de Taaone. À l’hôpital, on était une vingtaine et il y en avait encore au lycée. Certains ont dû rester ici. »

Photo prise par un parent mercredi soir devant le lycée professionnel de Mahina

Une maman raconte : « Hier ma grande m’a appelée à 20 heures en pleurant. Elle vomissait. Elle m’a dit maman, j’ai une intoxication alimentaire (…) Elle m’a dit qu’il y avait des ambulances, les policiers. J’ai essayé d’appeler l’internat. Ils m’ont répondu à 21 heures. Ils ont dit qu’ils allaient me rappeler (…) Au moment où je suis arrivée au lycée, j’ai vu plein d’ambulances, d’enfants dans les couloirs (…) Ma grande a vomi, de plus en plus. Elle était totalement déshydratée. Le Smur est arrivée et m’a annoncé qu’elle allait être transportée en urgence au CHT (…) on est sortis des urgences à 3h du matin (…) Ça m’a fait mal au cœur quand j’ai vu tous ces enfants intoxiqués « .

Selon la présidence, ce sont quatre véhicules de secours des sapeurs-pompiers et une équipe du Smur qui sont intervenus pour évaluer l’état de santé des élèves et ajuster la prise en charge si nécessaire.

« Aucune hospitalisation n’a été décidée au regard de l’état de santé des élèves. Par ailleurs, une enquête a été lancée afin d’identifier l’origine exacte de l’incident. Les repas distribués au cours de la soirée font actuellement l’objet d’analyses approfondies, et toutes les conditions d’hygiène de l’établissement sont vérifiées minutieusement », assurent les autorités.

« Le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les autorités sanitaires, tient à rassurer les familles et la communauté scolaire : toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la sécurité des élèves et éviter qu’un tel événement ne se reproduise. »