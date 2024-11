Tubuai, première productrice de carottes locales

Au fenua, nous avalons chaque année 1000 à 1200 tonnes de carottes… et plus de la moitié sont produites à Tubuai. Mais nous en importons encore, car cette île des Australes ne peut pas produire toute l’année. Il fallait donc un atelier de transformation et de stockage dans cette île.

Pour le ministre de l’Agriculture Taivini Teai, il s’agit surtout d’éviter « au maximum les pertes, valoriser tout ce qui peut être valorisé. C’est la raison pour laquelle un nouvel atelier de transformation a été installé. Il est en cours de finalisation et cela nous permettra de pouvoir récupérer, éplucher, tronçonner, mettre en paquets sous vide, congeler, surgeler, les carottes qui actuellement au niveau visuel ne sont pas suffisamment belles pour être vendues sur les marchés du Pays ».

Les carottes sont entreposées dans des chambres froides. Crédit : Mike Leyral / Tahiti Nui Télévision

Les carottes y sont déjà entreposées dans des chambres froides qui peuvent contenir 60 tonnes. Elles pourront bientôt être transformées, par exemple en carottes râpées ou en purées. L’idée est de jeter moins de production, et de l’augmenter.