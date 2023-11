Salon Made in France : une participation possible l’année prochaine pour Coconut Me et Couleur cacao

Ils devaient représenter le fenua au salon Made in France en métropole. Sarah Bourgeon gérante de Couleur cacao et Thierry Chaussinand de Coconut Me, lauréats du salon Made in fenua 2022, n’ont finalement pas pris l’avion. La CCISM n’a pas pu concrétiser le financement du déplacement. Ce week-end, les deux chefs d’entreprises ont publié un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Leurs vidéos ont fait le tour de la Toile polynésienne.

Ce lundi, la colère redescendue, Sarah Bourgeon explique : « On a reçu l’information mi-octobre que la mission était annulée. Il y avait une prise en charge pour les stands et les billets d’avion pour nos entreprises participantes. Et c’est parce qu’on n’avait pas ces prises en charge financières à supporter par nos entreprises qu’on pouvait être présents à ce salon et là, 15 jours avant la mise au fret, on nous a annoncé que la prise en charge ne se faisait pas. »

« On aurait bien aimé que les instances de tutelle nous appellent et nous expliquent et à ce moment-là, c’était peut-être encore possible de trouver des solutions, estime quant à lui Thierry Chaussinand. Pas un vendredi à 17 heures, à 3 jours d’envoyer notre fret. »

La gérante de Couleur cacao se retrouve avec un stock considérable de chocolat à écouler : « On a des volumes complètement différents pour pouvoir pourvoir à une demande sur un salon où il y a 100 000 visiteurs, et le marché polynésien qui reste un très beau marché pour nous. On est très suivis et on a une clientèle fidèle, mais forcément nos volumes sont beaucoup plus importants que ce qu’on est censés écouler dans les mois qui viennent. »

Du côté de la CCISM, on explique qu’il s’agit d’ « un souci de dates puisqu’on était dans les starting blocks, assure Vatea Toofa, directeur marketing en charge du salon Made in Fenua. Depuis le mois de juin, la CCISM a proposé la participation aux deux anciens lauréats du Made in fenua 2022 au salon Made in France qui est ni plus ni moins que la continuité du made in fenua puisque c’est le fabriqué France. Donc les deux anciens lauréats Coconut me et Couleur cacao ont répondu favorablement. Donc durant le mois de juin, la CCISM les a accompagnés dans cette mission à l’étranger pour faire rayonner la Polynésie française sur le plan national. Malheureusement, en date du 29 septembre, les résultats du scrutin des élections consulaires ont été publiés au journal officiel, ce qui a entériné les mandats des anciens membres du bureau. Et à ce moment-là, toutes les dépenses à engager après le 29 septembre ne pouvaient plus être engagées. »

Le directeur marketing évoque aussi des soucis techniques : « Préparer une mission à l’export, c’est aussi s’assurer de lever toutes les problématiques liées à l’export, notamment le fret réfrigéré qui impacte Couleur cacao. Transporter du chocolat depuis Tahiti jusqu’au stand du Made in France, entraine beaucoup de problématiques. On a dû faire un appel à manifestation auprès de transitaires locaux qui pouvaient solutionner à ces problématiques. Ce n’est que tardivement, vers fin septembre, qu’on a pu trouver une solution auprès d’un transitaire local. Et on a découvert la publication au Journal officiel, ce qui a bloqué toutes les dépenses à engager ultérieurement.

Ça reste dans nos missions d’accompagner nos entreprises. On a essayé de trouver une solution puisqu’on travaille de concert avec l’organisateur du Made in France expo, la CMA France, et les deux entreprises. Donc, on a pu travailler avec l’Agence de développement économique pour trouver une solution qui malheureusement ne répondait pas aux attentes des deux entreprises. «

Made in France… l’année prochaine

Couleur cacao et Coconut me pourront participer au Made in France… l’année prochaine. La CCISM explique avoir « mis en œuvre des partenariats avec ATN Fret cargot et ATN France et la délégation polynésienne pour faciliter la participation aux entreprises polynésiennes pour le prochain » salon.

Par ailleurs, Coconut me a fait partie des entreprises polynésiennes choisies pour se rendre à Singapour du 29 octobre au 3 novembre dernier. Les entreprises « sont revenus avec des commandes passées », assure Vatea Toofa. Petite consolation pour Coconut Me.

Couleur cacao quant à elle s’est rendue en septembre en métropole « pour aller démarcher de potentiels contrats et a priori tout a bien fonctionné, selon le directeur marketing de la Chambre. Elle comptait sur sa participation au Made in France expo, ce que je comprends, pour entériner ces contrats, de décrocher de nouveaux contrats. L’année prochaine, j’espère pouvoir la compter parmi dans la délégation polynésienne qui participera au Made in France expo. ‘