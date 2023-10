Syl spearfishing, le fusil de chasse sous-marine made in Moorea

Il s’apprête à présenter les fusils de chasse qu’il conçoit dans son petit atelier de Moorea à la 23e édition du salon Made in fenua. Depuis son enfance dans le bassin méditerranée, Sylvain Brogniart, menuisier de profession, est passionné de chasse sous-marine. Arrivé en Polynésie il y a 10 ans, il s’est spécialisé depuis 3 ans, dans la fabrication de fusil de chasse sous-marine avec des matériaux, notamment le bois, issus de Moorea.

« Ils sont conçus essentiellement avec de l’acajou et du teck, issue des plantations de la vallée, explique-t-il. Ce ne sont pas des pièces monobloc taillées dans la masse. C’est du lamellé-collé à la résine époxy » .

Choisir un bois qui résiste le plus longtemps à l’eau de mer est donc crucial. Le secret de Sylvain : associer d’autres matériaux à son produit comme le carbone et la résine. « Le choix du bois n’est pas anodin non plus parce que c’est vraiment un matériau qui a une plus-value par rapport à des matériaux comme l’alu ou même par rapport au carbone, c’est plus dense, c’est plus silencieux » , affirme-t-il.

Après l’exposition, prévue du 5 au 8 octobre prochain à Mamao, Sylvain espère exporter son produit à l’international. Plus d’une quinzaine de modèles de ses fusils seront exposés : mono, double sandow, roller, ou encore double roller.

Le salon Made in fenua sera ouvert du 5 au 8 octobre inclus,

de 8h à 18h à Mamao.