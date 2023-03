Plus de 800 visiteurs au salon de l’immobilier et de l’investissement 

Agences immobilières, assurances, professionnels de la construction, banques ou encore courtiers : la liste des exposants présents à cette 1ère édition est variée et exhaustive. L’occasion de découvrir les dernières tendances, les nouveautés et les opportunités d’investissement dans le domaine.

“J’ai déjà investi dans des SCPI, confie Fabien, un visiteur, et là on m’a parlé un peu du crowdfunding donc je suis en train de regarder si ça peut m’intéresser et surtout sur le capital qu’il faut mettre à la base.“

Maxime Lemaire, directeur commercial du département immobilier de Cogep. Au salon, il constate que tout des visiteurs de tout profils sont présents : “tous les gens sont curieux. Ils recherchent tous types d’investissement, de placement ou de fonciers. Donc on peut les orienter sur des terres, des maisons, des appartements. Ou tout ce qui est placement pur, financier. Le marché est très tendu, donc on a besoin justement de travailler avec les promoteurs pour justement essayer de développer des logements et pouvoir répondre à la demande qui est très forte actuellement.”

Lire aussi – Accès au logement des Polynésiens : une véritable bombe à retardement

Face à des prix exorbitants sur le marché immobilier, ou encore à l’explosion du coût des matériaux, les ménages prennent le temps de la réflexion avant d’investir.

“On est là physiquement, pour avoir toutes les informations nécessaires qu’on pourrait trouver sur internet. On veut savoir le sérieux de la chose et puis la fiabilité aussi du système et évidemment, le prix va avec“, explique Vahi, visiteuse.

Axel, visite lui aussi le salon : “Vu comment le marché de l’immobilier évolue, pour l’instant il ne fait que d’augmenter et pas diminuer. Du coup, je me suis dit qu’il était temps d’investir. On est jeunes et plus on tarde et moins ça sera bon et plus ce sera cher. Et ça ne va pas être facile à l’avenir si on investit pas au plus vite.”

En deux jours, plus de 800 visiteurs ont profité de cet évènement inédit. Plus d’une dizaine de conférences ont également été organisées par les exposants. Des conférences qui ont rencontré un vif succès.