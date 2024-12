Commission d’enquête sur l’immobilier : les élus font leurs recommandations

Comment faire face à l’inflation des prix dans les secteurs de la construction, de l’immobilier et de la location au fenua ? Pendant 5 mois, des élus de l’Assemblée de la Polynésie française se sont penchés sur la question dans le cadre d’une commission d’enquête. Ils se sont rendus à Raiatea, Bora Bora et Tahiti pour rencontrer les acteurs locaux et constater sur le terrain les dynamiques du marché immobilier.