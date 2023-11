L’ITR remplacé par 480 000 Fcfp de complément de salaire

Moins avantageux que l’ITR, le régime additionnel de la fonction publique ne laisse pas non plus les futurs retraités du secteur sur le carreau. Le dispositif permet ainsi à un fonctionnaire de l’État de cotiser à parts égales avec son employeur sur une base de 10% sur la totalité de sa sur rémunération.

Des compléments de salaire qui varient selon le territoire. Et la Polynésie se place en tête des meilleurs taux, avec un plafond de 108% pour les fonctionnaires exerçants dans les archipels les plus éloignés.

Si pour certains syndicats ça ne suffit pas, le plus représentatif des fonctionnaires de l’État au fenua se dit lui satisfait. Thierry Barrère, est le secrétaire général de L’UNSA Education : « C’était inespéré puisque le système va arriver à échéance, l’ITR, en 2028. Donc il nous fallait une solution, une porte de sortie. Elle a le mérite d’exister. »

Une garantie minimum de 480 000 Fcfp par an qui rassure les syndicats : « Le système inclus une garantie, un plancher minimum annuel pour les collègues au même niveau que cette année, de l’ITR. Donc ça rassure vraiment les collègues puisqu’ils vont avoir quelque chose alors que jusqu’à présent l’avenir était incertain. »

Idem pour l’ancienne députée, Nicole Sanquer qui s’était saisie du sujet en 2018 : « C’est une satisfaction même si tous les objectifs n’ont pas été atteints. Mais l’objectif principal était d’arrêter l’extinction de l’ITR. c’est chose faite avec un plancher de 4000 euros. C’est vrai que nous, nous avions misé sur 8000 euros ».

Loin de l’âge d’or de l’ITR qui permettait à certains fonctionnaires d’obtenir jusqu’à 2 millions par an pour leur retraite, ce nouveau régime doit faire l’objet de modifications, selon les premiers concernés : « On espère pouvoir améliorer les choses au niveau du plancher, de la cotisation d’État, estime Thierry Barrère. On a plusieurs points qu’on pourrait améliorer »

Sur les 11 500 fonctionnaires d’État en Polynésie, une centaine partent chaque année à la retraite. L’État a d’ores et déjà réservé un budget de plus de 2 milliards de Fcfp par an pour ce régime additionnel de la fonction publique.