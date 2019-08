L’incubateur de startups Prism a lancé son appel à projets le 14 août pour recruter sa 4e promotion.

Cet appel s’adresse aux porteurs de projets et entrepreneurs qui ont une idée de startup et qui souhaitent se faire accompagner dans le développement de leur projet. L’objectif de Prism est de dénicher et soutenir les projets les plus prometteurs et innovants du fenua.

Les candidats et projets sélectionnés intègreront la Promo 4 de Prism en novembre et bénéficieront de six mois d’accompagnement. Six mois pour prototyper leur projet, lancer une version commercialisable et valider leur business model.

Les candidatures peuvent être déposées uniquement en ligne jusqu’au dimanche 15 septembre, avant minuit. Les porteurs de projets motivés, curieux et désireux d’en savoir plus sur l’appel à projets et l’accompagnement à la clé, sont invités à participer à l’Apéro Questions & Réponses qui se déroulera le Mercredi 28 août prochain à 18 heures au Café Maeva – Grill House & Chill Bar.

Déroulé de l’appel à projet #4

Dépôt des candidatures uniquement en ligne jusqu’au dimanche 15 septembre, avant minuit. L’annonce des présélectionnés se fera le 30 septembre, s’en suivra les 8 et 9 octobre 2019 le Bootcamp : deux jours de rencontre entre les présélectionnés et l’équipe PRISM afin de parler de leurs projets et les aider à se préparer pour présenter leurs projets à un jury final le 11 octobre.

Les critères de sélection :

• Identifier un problème sur un marché spécifique et proposer une solution innovante pour y répondre.

• Avoir moins de deux ans d’existence juridique* (si la structure n’est pas encore montée, il faut avoir l’ambition de la constituer dans les 6 premiers mois de la période d’incubation).

• La possibilité du projet à s’exporter au-delà des frontières polynésiennes.

• La motivation, la crédibilité des porteurs de projet et le réalisme du projet présenté.

Candidater à l’appel à projet #4 : https://www.prism.pf/

Découvrir l’incubateur de startups PRISM : https://www.prism.pf/accueil/

Evènement Apéro et Questions réponses : https://www.facebook.com/events/346138869601795/