Le code des finances publiques spécifique à la Polynésie française en préparation

Chacun dans son domaine ces experts, spécialistes de la codification et des finances publiques, ont été mandaté par la Direction générale des Outre-mer pour accompagner le Pays en matière de techniques de codification dans le domaine du droit des finances publiques.

La mission est composée de Jean-Pierre Balcou, sous-directeur des affaires juridiques et institutionnelles à la Direction générale des Outre-mer du ministère des Outre-mer, de Marine Galles-Melo, administratrice des finances publiques au Ministère du Budget et des comptes publics, d’Elisabeth Catta, magistrate honoraire et d’Alexandre Delliaux, informaticien et expert des bases de données numériques.

La venue de ces spécialistes est la concrétisation d’une demande formulée par le Gouvernement de la Polynésie française auprès du ministère des Outre-mer dans le cadre de la création d’un code des finances publiques de la Polynésie française regroupant les règles de droit polynésien applicables au Pays et à ses établissements publics.

Le code des finances publiques est un projet ambitieux, commencé il y a plus d’un an et porté par la direction du budget et des finances, dans le cadre de la réforme de la gestion des finances publiques ; il a pour double objectif de moderniser et d’accroitre la lisibilité du droit en la matière.