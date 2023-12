La désinflation se poursuit et la consommation repart selon l’IEOM

Le climat des affaires est bon. Selon l’IEOM, les entreprises anticipent une stabilité de leur activité et de leur situation de trésorerie pour le prochain trimestre.

Côté consommation, la hausse des prix reste conséquente (+5,1 % contre +6,4 % au deuxième

trimestre), mais elle ralentit, souligne l’institut.

Les prix des produits alimentaires progressent de 4,8 % en glissement annuel contre +8,2 % en juin. Les prix des transports, qui augmentaient de 2,3 % en juin, fléchissent de 4,3 %.

Le marché du travail quant à lui maintient sa dynamique. En septembre, l’indice de l’emploi salarié du secteur marchand progresse de +3,8 % en glissement annuel, favorisé par les embauches des secteurs touristiques (+5,4 %) et des autres services (+5,0 %). L’emploi salarié dans la construction repart à la hausse (+2,3 % après -1,3 % au trimestre précédent). Les recrutements opérés ont généré une progression de la masse salariale de 6,8 %, après +9,5 % au deuxième trimestre, ce qui a alimenté la consommation des ménages, précise l’IEOM.

4 370 véhicules neufs immatriculés en 9 mois, un record

L’institut en veut pour preuve le nombre d’immatriculations de véhicules. En cumul, sur les 9 premiers mois de l’année, ce sont 4 370 véhicules neufs qui ont été immatriculés, un record sur les

dix dernières années.

Par ailleurs, la production de crédit à la consommation progresse de 19,4 % sur un an, après -6,3 % le trimestre précédent.

Côté immobilier en revanche, dans un contexte de prix inflationniste, la production de crédit à

l’habitat recule pour la seconde fois à -8,8 % sur un an après -3,6 % au trimestre précédent.

Record de fréquentation touristique

Le secteur du tourisme, poids important dans l’économie locale, affiche de bons chiffres. Le nombre de touristes en Polynésie française atteint un record à la fois sur le trimestre (73 000 touristes, soit +10,2 % sur un an) et en cumulé sur les 9 premiers mois de l’année (195 400). Les principaux contributeurs à la hausse sont l’Amérique du Nord et l’Hexagone (3 points de croissance

chacun), suivis de la zone Pacifique (2 points de croissance).

En septembre, le taux de remplissage moyen de l’hôtellerie internationale atteint 81 % et le revenu moyen par chambre s’élève à 57 000 Fcfp (+10 % sur un an).

Autre secteur important de l’économie : celui de la perle. Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et piscicoles ont rapporté 5,5 milliards de Fcfp au troisième trimestre, un montant

qui a presque triplé sur un an.

Cette hausse résulte essentiellement du produit des ventes de perles de culture brutes qui s’élèvent à 4,6 milliards de Fcfp contre 1,3 au troisième trimestre 2022, rapporte l’IEOM. Le volume exporté est presque multiplié par trois et le prix moyen au gramme progresse de 22 % à 927 F CFP. Cumulées sur 9 mois, les recettes dépassent déjà celles de toute l’année 2022 : plus de 9 milliards de Fcfp contre 6,1.

Les recettes de poissons et crustacés exportés, d’un montant de 593 millions de Fcfp au troisième trimestre, ont fléchi de 12,1 % en glissement annuel. En cumul sur neuf mois, elles s’élèvent à 1,7 milliard de Fcfp (+2 % sur un an) pour un volume en hausse de 13 %.

Consultez la note complète de l’IEOM ici