La crise sanitaire a plombé l’embellie économique de 2019

2019 a été une année faste pour l’économie polynésienne, « créatrice d’emplois et de richesses nouvelles dans la plupart des secteurs. », selon l’IEOM.

Le Pays affichait « une situation financière solide marquée par un faible niveau d’endettement et une épargne croissante ».

Pour ce qui est de la consommation des ménages, elle était « stimulée par la hausse des revenus, la masse salariale progressant de 2,5 % en moyenne sur les onze premiers mois de l’année ».

Le secteur touristique a pour sa part connu une « année record » . « En 2019, 237 000 touristes sont venus en Polynésie française (+9,4 % en un an), niveau non atteint depuis 2000 (252 000 touristes) », souligne l’IEOM.

Autant de signaux positifs qui laissaient « entrevoir des perspectives très favorables pour 2020 ». Mais l’horizon s’est brusquement « obscurci avec l’arrivée de la pandémie du COVID-19 », souligne l’Institut.

« L’ampleur et la rapidité inédites de cette crise sanitaire ont conduit le Pays et l’État à prendre des mesures drastiques de réduction des déplacements, puis de confinement de la population qui impacteront sévèrement l’offre et la demande de biens et de services », note-il.

A cela s’ajoute « la fermeture des frontières et l’arrêt de la desserte aérienne locale et internationale » qui « ont précipité le Pays et son secteur touristique dans une zone de turbulence, dont l’ampleur sera systémique tant dans sa durée que dans son amplitude ».

Retrouver le rapport complet de l’IEOM : https://www.ieom.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_2019_de_pf.pdf