En 2025, une quarantaine de paquebots supplémentaires à Raiatea

2025 s’annonce comme une année de renouveau pour Raiatea. Avec une quarantaine de touchers de paquebot supplémentaires par rapport à 2024, les professionnels du tourisme ne cachent pas leur enthousiasme. « Oui, ça fait de l’animation, du dynamisme, surtout que c’est censé être la basse saison, sourit Tahia, vendeuse assistante. Ça fait du bien de voir un peu tout le monde animé. L’année dernière a été une bonne année pour le tourisme. On espère que ça continue » .

De bonne augure pour Marianne Amaru, agent de Tahiti Tourisme à Raiatea. « D’après notre calendrier de 2025, nous aurons à peu près 92 touchers de paquebots qui viendront chez nous. Et ce ne sont pas des petites capacités, c’est des 2000 et plus » , se satisfait-elle.

Une dynamique qui profite directement aux transporteurs terrestres et aux prestataires nautiques, tous prévoyant une hausse de la demande, stimulant leur activité.

Et l’embellie dépasse les retombées économiques. Elle inspire également une nouvelle génération de prestataires, à l’image de Séphora Georges, qui a lancé un food tour pédestre. Comme son nom l’indique, le principe est de faire découvrir Uturoa et son histoire tout en dégustant des produits locaux. Une première sur Raiatea. « C’est l’heure de revenir, de porter de nouveaux projets, des activités qui n’existent pas, offrir de la variété, glisse-t-elle. Il y a très peu de gens qui regardent vraiment ce centre-ville. Il y a beaucoup de choses à voir, sauf que quand tu es touriste et tu viens d’arriver, tu ne sais pas forcément où t’orienter. Nous, on est là pour ça. On est là pour vous guider, vous faire goûter de nouvelles choses » .

Avec une hausse de plus de 90 % des touchers de bateaux, Raiatea s’apprête à vivre une année encore plus fructueuse pour son secteur touristique et ses prestataires locaux.