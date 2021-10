“The Cronos Style Art Show” à la galerie Winkler

C’est une plongée dans l’univers street-art de Cronos que propose la galerie Winkler à Papeete. Pour sa nouvelle exposition, l’artiste a entièrement réalisé ses œuvres avec des palettes de bois, un matériau recyclé et à la mode : “Il y avait ce côté industriel, et en le travaillant bien, en le ponçant, tu arrives à faire ressortir ce côté pur du bois. C’est un mélange industriel, naturel, et recyclage”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Des palettes et une résine sont ainsi utilisées pour les toiles de peinture qui donnent vie à l’œuvre. Cronos a choisi de détourner les icônes de son enfance, entre nostalgie et hommage aux années 90 : “Je pense qu’en Polynésie il n’y a pas un gamin qui ne courait pas les après-midis chez lui pour regarder le club Dorothée, du moins une grande partie de ma génération”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dragon Ball ou encore les Simpson mais pas seulement : Cronos révèle ses influences d’aujourd’hui comme son œuvre représentant un bitcoin, l’avenir de la cryptomonnaie : “Personnellement, je pense que c’est le futur, c’est inéluctable. C’est super intéressant”.

Deux œuvres sont réalisées en collaboration avec les artistes Yvenka et HTJ. Avec ce dernier, c’est une œuvre moitié palette de bois moitié planche de surf, comme une manière d’inviter à la prochaine exposition que la galerie Winkler accueillera. En attendant, on peut admirer le talent de Cronos jusqu’au 12 octobre.