La réalité virtuelle comme outil artistique

Les technologies font aussi évoluer le monde de l’art. On entend beaucoup parler des œuvres NFT basées sur la blockchain. Mais une autre technique tend à faire évoluer les œuvres artistiques : la réalité virtuelle.

Sur internet, l’artiste française Anna Zhilyaeva fait notamment parler d’elle avec ses vidéos dans lesquelles on la voit réaliser des œuvres impressionnantes.

En Polynésie, un espace dédié aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle a ouvert ses portes il y a quelques années du côté de Papeete. « J’ai rencontré mon mari au Canada (…) On est allés dans une salle de jeux de réalité virtuelle au Canada pour pouvoir jouer avec des copains. Il n’y en avait pas ici, donc on a décidé de l’ouvrir », raconte la propriétaire, Hinarii Win.

Dans cet espace, les visiteurs peuvent s’initier à l’outil Tilt Brush développé par Google. Au départ, Hinarii le destinait surtout aux plus jeunes. « Ce que je voulais faire, c’était pouvoir proposer ça aux écoles pour que les enfants puissent venir faire de l’art plastique, mais en ayant un outil numérique. » Les écoles n’ayant pas répondu à ses sollicitations, Hinarii a décidé de faire découvrir l’application aux artistes du fenua.

« Il y a plusieurs types de peintures à l’intérieur, donc on peut vraiment changer le type de brosse, et faire quelque chose qui est en 3D. C’est un peu de la peinture et en sculpture. On peut tourner la peinture dans tous les sens. Ça donne un autre aspect à l’œuvre. »

Jean Luc Bousquet ou encore Gotz l’ont déjà testé. Lors de notre visite, Florian Eschimese alias Souchi Art l’a découvert : « Je ne suis pas du tout Jeux vidéo au départ. J’ai trouvé que c’était un bon défouloir. Je me suis amusé. C’est un nouveau support. Il faut penser différemment. Avec le temps, je pense que ça pourrait me donner des idées, aider à développer la créativité. » Après notre interview, l’artiste a remis le casque pour une nouvelle session…

La réalité virtuelle offre une toute nouvelle approche de l’art. « La peinture généralement, on ne va l’avoir que sur son canevas, alors que là, on peut la tourner dans tous les sens, même la regarder par-dessus ou la regarder par en bas et ça donne vraiment un autre aspect à l’œuvre », souligne Hinarii.

Les œuvres réalisées ne sont pas qu’éphémères. Elles peuvent être conservées. En métropole et ailleurs dans le monde, des expositions ont même eu lieu. Un événement similaire verra-t-il le jour au fenua ? Cela serait tout à fait faisable selon Hinarii : « Que ce soit une exposition où on mettrait juste sur une télévision les œuvres qui tournent, ou une exposition où on aurait gardé les œuvres dans les casques. » Le temps nous dira si la réalité virtuelle séduit suffisamment les artistes polynésiens.