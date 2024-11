Tahiti se prépare pour sa compétition internationale de danse du couteau de feu

Assurance et rapidité d’exécution, les représentants de Tahiti sont déjà bien affûtés depuis la dernière compétition Te Toa Ahi qui s’est déroulée il y a 2 mois. Ils se préparent à présent pour la SIVA AFI.

Les 30 élèves de l’école Tapairu Tahiti se produisent chacun leur tour devant leur entraîneur. Une mise en situation nécessaire pour rectifier les petites erreurs.

« Il y a différents niveaux, donc je dois m’adapter. Ça prend du temps. On a commencé à 16 heures et il est presque 20 heures et on n’a pas encore fini », sourit le directeur de l’école, Teraiareva Teai.

Avec 1 et 2 couteaux de feu, tous les compétiteurs disposeront de 6 minutes maximum pour s’illustrer. A l’entraînement, leur coach scrute chacun de leurs gestes pour que rien ne vienne entacher leurs prestations.

« Pour la compétition, ils ont des figures imposées. Mettre le couteau sur leurs pieds, puis passer sous le dos. Il y a aussi des lancers dans le dos. Ce sont aussi des figures imposées. Après, à chacun d’apporter son style », ajoute Teraiareva Teai.

Il ne reste plus que quelques semaines avant le grand jour. Et si l’excitation et le stress montent, les élèves de Teraiareva se montrent confiants. Ils comptent tout donner pour obtenir le meilleur résultat.

« J’attends ce moment avec impatience », témoigne l’un d’eux, Teautini Paro, « mais je suis confiant. On a un bon niveau. L’objectif, c’est d’arriver premier ».

« On essaye de peaufiner les choses au maximum pour proposer un beau spectacle à toutes les personnes qui viendront nous soutenir », ajoute Patu Mamatui.

Si la danse du feu trouve ses origines aux îles Samoa, les Tahitiens excellent dans cette discipline. Ils seront donc de redoutables adversaires pour leurs voisins du Pacifique.