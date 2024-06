Skate, graff et good vibes à l’Urban Ride Fest 2024

« Riders on the Tahitian storm » : pour sa première édition au skatepark de Auae, l’Urban Ride Fest promet un coktail élaboré : concours de graff organisé par Tropik Art organisé le mercredi 12 juin pour donner un coup de polish aux lieux, compétitions de skate, BMX, trottinette et surfskate le samedi suivant et concerts de métal et reggae avant la remise des prix et la présentation des graffs pour conclure la journée.

Le co-organisateur de l’événement – avec Fenua Event – et Président de l’Association Polynésienne des Sports Extrêmes Stanley Tairau prévient : le spectacle sera au rendez-vous, même si les pratiquants sont bien moins nombreux que les surfeurs du coin. « Ça va permettre aux jeunes de montrer un peu ce qu’ils savent faire. Ils s’entraînent toute l’année quand même, donc il faut des compétitions, des gros événements pour qu’ils puissent s’exprimer » , soutient-il. Une quarantaine de participants se sont inscrits pour le moment.

Un petit village et des stands de vêtements et accessoires seront dressés en face du skatepark pour l’occasion. Idéalement, l’événement permettra à ses organisateurs de développer la discipline à Papeete, mais pas que. « Si on pouvait avoir des infrastructures dans chaque commune, et que les dirigeants soient un peu plus intéressés, espère Stanley. Il faut savoir que le skate maintenant c’est un sport olympique (…) les jeunes ont soif d’adrénaline, mais il faut un cadre, il faut des infrastructures adéquates, sécurisées » , conclut-t-il.

