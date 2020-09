Salon du livre de Tahiti : participez au concours d’écriture de la 20e édition

La 20e édition du salon du livre de Tahiti « Lire en Polynésie » se déroulera du 12 au 15 novembre sur le thème, anniversaire oblige : « 20 ans ».

L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), invite cette année le public polynésien à prendre la plume ou le clavier sur cette thématique.

« Tout le monde, de 7 à 77 ans et plus, entretient avec ce chiffre magique des 20 ans, un rapport

personnel et particulier. Certains se souviennent de « ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître » comme le chantait Charles Aznavour, d’autres imaginent un monde à réinventer dans les vingt ans à venir, ou simplement veulent voir et vivre avec bonheur et insouciance ce moment…



Et vous ça vous inspire quoi 20 ans ? Ça marque quoi ? lance le Salon du livre. L’année dernière les

chroniques des îles avaient connu un vrai succès, et le comité de lecture a planché sur une centaine de

jolis textes dessinant le rapport des Polynésiens avec les îles. Les lecteurs s’étaient eux aussi mobilisés

pour soutenir leur chronique préférée », rappellent les organisateurs dans un communiqué.

Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu’au 16 octobre pour rédiger votre nouvelle, en 3000 signes maximum, en français ou en langues polynésiennes.

Le règlement et le formulaire de participation au concours sont disponibles en cliquant ICI