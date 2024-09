L’humoriste Nash à Tahiti pour deux soirées de rire

Nash fait son retour au fenua, cette fois seule et avec son propre spectacle. « C’est la 2è fois que je viens en Polynésie. 2 fois en 2 ans. L’année dernière, j’étais venue avec la troupe Jamel comedy club. On était tous ensemble. On faisait plusieurs passages sur scène. Là cette année, je viens avec mon spectacle. Donc je suis très contente d’être là. »

Étoile montante du stand up, elle se produira ce vendredi et samedi dans le cadre du Hoa Comedy club. Valentin Mayet fait également partie du voyage, c’est lui qui ouvrira les soirées.

Nash a hâte de rencontrer le public du fenua, une nouvelle fois.

« On va rire tous ensemble. On va faire connaissance. Je suis très contente de jouer mon spectacle ici, d’aller à la rencontre des habitants de la Polynésie. Venez me voir parce que je suis marrante. Je suis sympa. Faut venir, ça va être trop bien. On va rigoler tous ensemble. Et plus on est nombreux, plus on rit. C’est ça le dicton. (rires) «

L’humoriste profite aussi de son passage au fenua pour aller à la rencontre des plus jeunes. La semaine dernière, elle a été reçue dans la classe d’art dramatique du conservatoire. L’occasion d’échanger et de partager son expérience.

PRATIQUE

Tarif : 𝟓𝟎𝟎𝟎 Fcfp/𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞

𝐁𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞 : 𝐅𝐄𝐍𝐔𝐀𝐌𝐎𝐎𝐕𝐄 : https://billetterie.fenuamoove.com/index.php?ev=Ld9eBR

𝐁𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐩𝐡𝐲𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞 : A 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂 𝐂𝐈𝐓𝐘 (𝐏𝐚𝐩𝐞𝐞𝐭𝐞 & 𝐅𝐚𝐚’𝐚) durant les heures d’ouvertures.

𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭é𝐞𝐬 !

Entrée interdite aux mineurs non accompagnés de leurs parents.

