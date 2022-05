L’humoriste Paul Mirabel en spectacle à Tahiti le 26 juin

Des sketches aux millions de vues sur YouTube, des salles à guichets fermées où il joue, des chroniques à France Inter largement écoutées… Paul Mirabel est la nouvelle sensation de l’humour tricolore.



Avec son style, atypique, efficace et sans la moindre vulgarité, sa voix, reconnaissable entre mille, et son corps frêle d’1m91 sous une tignasse blonde, Paul Mirabel trimbale sa fragilité de jeune adulte trop grand, gauche et timide. Lunettes rondes et sourire malicieux, il expose sa difficulté d’être, authentique et humain, dans une société qui prône le muscle ou la virilité. Il en fait une force et une grâce.

L’humoriste de 25 ans donnera un spectacle unique à la salle Endeavour du Tahiti by Pearl Beach Resort. Un One Man Show constamment drôle, inventif, à ne pas rater…

PRATIQUE

Le 26 juin 2022 à 18 heures 30

Salle Endeavour – Le Tahiti by Pearl Resort

Billets à partir de 5 000 Fcfp

En vente sur http://www.ma-billetterie.pf et dans les magasins SMART STORE Centre Vaima, et ISTORE Centre Commercial Pacific Plaza Faaa