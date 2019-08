Le grand costume de Pupu Tuha’a Pae a rejoint les collections du Musée de Tahiti et des îles

Deux nouveaux costumes ont rejoint ce samedi les collections du Musée de Tahiti et des îles.

À l’occasion du Nuuroa Fest’, qui permet aux troupes de ‘ori tahiti qui n’ont pas été lauréates lors du concours du Heiva i Tahiti de se produire à nouveau, le groupe Pupu Tuha’a Pae, qui a remporté le prix du plus beau costume Hura Nui cette année, a remis à l’établissement un exemplaire femme et un exemplaire homme de ce grand costume.

“C’est toujours un grand moment pour le musée, qui récupère ces costumes qui enrichissent cette collection, a expliqué le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu. C’est important parce que c’est aussi l’histoire du Heiva que l’on a dans cette collection. Avant, ça se passait de manière un peu discrète, puisqu’il n’y avait pas ce festival. Mais à l’occasion de ce festival, on a voulu marquer le coup avec ces costumes qui sont chaque année magnifiques.”

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En intégrant les collections du musée, ces costumes “vont être choyés”, assure le ministre. “Ils vont d’abord être traités pour pouvoir intégrer les réserves du musée et leur durée de vie sera quand même beaucoup importante que s’ils restaient au sein des groupes. En effet, la majorité des costumes se détériorent quand même très rapidement. Au bout de quatre à cinq ans, il ne reste plus rien. Alors qu’au niveau du musée, on a des costumes qui sont bien plus anciens. Certains ont plus de 70 ans aujourd’hui…”

Et ils resteront bien à l’abri jusqu’à la prochaine exposition dédiée aux costumes du Heiva i Tahiti.