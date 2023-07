Le Heiva i Tahiti 2023 est entré dans sa deuxième semaine, ce jeudi. 3 groupes se sont produits sur la scène de To’ata : Tamariki Rapa et Nuna’a Rurutu en chant, puis Heikura Nui en danse.

Six soirées de concours sont prévues. 10 groupes sont en lice dans la catégorie danse, et 12 en catégorie chant. Plus de 3000 artistes participent à l’événement. 29 000 spectateurs sont attendus… Suivez le Heiva sur votre chaine Tahiti Nui Télévision.