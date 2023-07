I te tuha’a nō te hīmene e 4 rē tei haruhia mai e te pupu Tamari’i Rapa, tei iana ato’a te rē mātāmua nō te ra’atira ti’ati’a hīmene. ‘Aita ‘o Pierrot Faraire ‘i huna ‘i tōna mana’o ‘oa’oa, ‘ua tahe te roi mata, e ‘ua fa’ata’a oia i teie rē nā te fenua nō Rapa.

70 rahira’a ta’ata ‘i roto ‘i te pupu Tamari’i Rapa e mau ta’ata tumu ana’e nō Rapa. E mai te ‘āva’e fepuare tō râtou ha’amatara’a ‘i te fa’aineine.

Mā’itihia ‘ei tāne ‘ori roa a’e nō teie Heiva 2023, ‘o Marama Ariipeu-Tirador nō te pupu ‘O Tahiti e. ‘I mua ‘i teie rē ‘i noa’a iāna rahi te ‘oa’oa, ‘inaha e ‘ere ‘i te mea ‘ōhie. Te nā’ō ra ‘o Marama « te mea i fa’ata’a’ē ia’u e te tahi atu mau tāne ‘ori, ‘i ni’a i te tahua nō To’atā, ‘ua hanihia vau ‘i te here ‘autaea’era’a ‘o tā’u pupu. ‘I te taime a fa’ahitihia ‘i tō’u io’a, ‘ua ta’i vau ‘i te vahi tauira’a ‘ahu, ‘ua ‘ite vau e ‘ua turu-pāpū-hia vau e tā’u pupu, mea ‘oa’oa roa ».

‘Āre’a nō te vahine ‘ori roa a’e nō teie Heiva 2023, ‘ua haruhia mai ia e Maheana Atapo nō te pupu ‘Ori i Tahiti. Te nā’ō ra ‘o Maheana, » ‘ua ha’amata vau ‘i te ‘ori mai te matahiti 2016 ra. ‘Oa’oa rahi tō’u ‘i teie mahana, ‘ua noa’a ia’u teie rē, ‘inaha e ‘ere ‘i te mea ‘ōhi’e. Te vai ra tō’u orara’a ‘utuāfare, tā’u tamaiti e tō’u hoa tāne, e tīa’i raua ia’u ‘i te mau pō ato’a ‘ia hope tā’u mau fa’aineinera’a’.

‘I roto ‘i te tuha’a no Hura Tau, Toakura tei haru ‘i te rē mātāmua, pupu teie arata’ihia e Mateata Legayic. ‘Ua ha’apāpū ‘o Mateata e 4 ava’e tō rātou fa’aineinera’a e ‘aita ‘i ‘ōhie, ‘inaha te vai ra te mau taure’are’a ‘āpī i roto i teie pupu, te vai ra mea ‘aravehi te ‘ori e te vai ra e ‘a tahi ra ‘a ‘ori ai, tītauhia e fa’atano te arata’ira’a. Te pūpū nei te pupu Toakura teie rē nā te fenua e te nūna’a.

Nō te pupu ‘Ori ‘i Tahiti, 4 rē tei haruhia mai e ana. Te ti’ara’a 2 nō te tata’ura’a Hura Tau, ‘āpe’ehia ‘i te ti’ara’a 3 te pupu ‘O Tahiti E. Pupu tei haru ato’a mai ‘i te ti’ara’a mātāmua nō te ta’ata pāpa’i e te rē mātāmua nō te pā’ō’ā e te tuha’a nō te hivinau.

LAURÉATS



DANSE :



Catégorie Hura Tau

– 1er prix : Toakura

– 2e prix : Ori i Tahiti

– 3e prix : O Tahiti E



Catégorie Hura Ava Tau

– 1er prix : Manohiva

– 2e prix : Tamariki Makemo –

3e prix : Tamarii Auti Rurutu



Meilleur danseur

– 1er prix : Marama Ariipeu-Tirador

– 2e prix : Mahiti Pepehau –

3e prix : Teiva Maino



Meilleure danseuse

– 1er prix : Maheana Atapo

– 2e prix : Tahia Cambet

– 3e prix : Haïde Faatauira



Prix à la discretion du jury

1er prix : Orchestre d’accompagnement (Toakura)

2e prix : O’tea Vahine « Te Taura’ao » (Toakura)

3e prix : Encouragement pour la jeunesse (O Tamarii Afareaitu)



Plus beau costume

Costume Hura Nui : Tamariki Makemo

Costume végétal : Ori i Tahiti



Meilleur orchestre

Imposé : Ori i Tahiti

Création : 1er prix : Ori i Tahiti

– 2e prix : Manohiva

– 3e prix : O Tamarii Afareaitu



Meilleur auteur : Jacky Brillant (Te Ohi’u Maeva)



Meilleur compositeur – O Tahiti E



Meilleur Ra’atira Ti’ati’a – Adjaël Tiaipoi (Manohiva)



Meilleur ‘aparima – Aparima final « Teie ta u poroi iti. Parahi » (Ori i Tahiti)



Meilleur ‘Ote’a – Otea Tane (Ori i Tahiti)



Meilleur Pa’o’a – Hivinau – O Tahiti E







CHANT :



Tarava Tahiti

– 1er prix : Reo Papara

– 2e prix : AS Tamarii Mataiea

– 3e prix : Tamarii Teahupo’o



Tarava Raromatai

– 1er prix : Tamarii Mahina

– 2e prix : Taru’u

– 3e prix : Tamari’i Tipaerui



Tarava tuha’a pae

– 1er prix :Tamariki Rapa

– 2e prix : Tamanui Apato’a No Papara –

3e prix : Tamarii Auti Rurutu



Himene ru’au

– 1er prix : Taru’u

– 2e prix : Tamriki Rapa

– 3e prix : Reo Papara



Ute Paripari

– 1er prix : O Tamarii Afareaitu

– 2e prix : Taru’u

– 3e prix : AS Tamarii Mataiea



Himene Ai’a

– 1er prix : Tamariki Rapa

– 2e prix : Taru’u

– 3e prix : O Tamarii Afareaitu



Grand prix : Reo Papara



Meilleur auteur : Yann Paa (Taru’u)



Meilleur compositeur : Dayna Tavaearii (Taru’u)



Meilleur Ra’atira Ti’ati’a Himene : Pierrot Faraire (Tamariki Rapa)



Meilleur costume : Tamariki Rapa

