Heiva 2023 : 2e soirée des Podiums

DIRECT WEB – Samedi 15 juillet à 18h00, les étoiles du Heiva continuent de scintiller sur TNTV avec la 2e soirée des Podiums en direct web. Rediffusion télé de la soirée le dimanche 16 juillet à 19h25.

Depuis 2019, la Soirée des Lauréats et la soirée Taupiti ont fait place à celles des Podiums. Les primés célèbrent la magie du Heiva une dernière fois sur la scène de To’ata. Au cours de la 2e soirée des Podiums, seront remis les prix suivants : 2e et 3e Hura Ava Tau, Meilleur Rū’au, Meilleur Tārava, Tumau Ra’i Fenua et 1er Hura Tau.

Le Heiva i Tahiti c’est aussi beaucoup d’autres infos sur la page dédiée de notre nouveau site internet web sur www.tntv.pf et sur les réseaux sociaux.

Heiva i Tahiti 2023 : 2e soirée des Podiums

Samedi 15 juillet à 18h00 en direct web,

diffusion télé le dimanche 16 à 19h25