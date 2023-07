Heiva 2023 : les intégrales des spectacles

100% FENUA – A partir du 17 juillet, TNTV vous propose de retrouver la magie du Heiva avec les intégrales des spectacles des groupes de chant et de danses traditionnels.

Les intégrales des soirées de concours

Du 17 au 22 juillet en 2e partie de soirée

➢ Lundi à 21 h 00 : Soirée d’ouverture

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE RAHIRI – TAMARII TIPAERUI – TAMARII TEAHUPOO – O TAHITI E

➢ Mardi à 21 h 15 : Soirée du 30 juin

TAMARII AUTI NO RURUTU – TAMARII MAHINA – TAMARII TUHAA PAE NO MAHINA – TE OHI’U MAEVA

➢ Mercredi à 21 h 35 : Soirée du 1er juillet

O TAMARII AFAREAITU – TAMARII AUTI NO RURUTU – REO PAPARA – TOAKURA

➢ Jeudi à 21 h 15 : Soirée du 6 juillet

TAMARIKI RAPA – NUNA’A RURUTU – HEIKURA NUI

➢ Vendredi à 21 h 30 : Soirée du 7 juillet

TAMARII MAKEMO – TAMANUI APATOA NO PAPARA – AS TAMARII MATAIEA – MANOHIVA

➢ Samedi à 22 h 05 : Soirée du 8 juillet

TAMARIKI HIVARANI – TARUU- O TAMARII AFAREAITU- ORI I TAHITI

Les intégrales des spectacles

Du lundi au vendredi à 16h40. A partir du 17 juillet

Lundi : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE RAHIRI

Mardi : TAMARII TIPAERUI – TAMARII TEAHUPOO

Mercredi : O TAHITI E

Jeudi : TAMARII AUTI NO RURUTU

Vendredi : TAMARII MAHINA – TAMARII TUHAA PAE NO MAHINA

Lundi : TE OHI’U MAEVA

Mardi : O TAMARII AFAREAITU

Mercredi : TAMARII AUTI NO RURUTU – REO PAPARA

Jeudi : TOAKURA

Vendredi : TAMARIKI RAPA – NUNA’A RURUTU

