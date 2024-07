Heiva i Tahiti : Papofa’i vers une nouvelle ère

Pour sa 6è participation au Heiva i Tahiti, le groupe Te Pape Ora no Papofa’i mise sur la jeunesse. Teraimana Temauri conduira pour la première fois plus d’une centaine de choristes sur To’ata.

« Il y a beaucoup de choses que j’apprends aux groupes, dit-elle. D’abord les paroles, la maîtrise de la lecture rythmique. Je leur fais lire d’abord. Ensuite, il y a la mélodie ou l’air du chant. Dans le himene tarava, il existe 9 voix, et il faut atteindre ces 9 voix, parce que le jury nous le recommande sur la fiche de notation. J’essaie aussi de travailler la puissance et l’harmonisation du chant » .

Hinarii Tutairi et sa tante font partie du groupe de himene depuis sa création. Hinarii y tient un rôle particulier : sa voix grave, naturelle, devient aiguë quand elle chante le perepere.

Hinarii Tutairi (à droite)

« On m’a proposé de chanter aussi en tarava tahiti. Ma tante fait le perepere, et on a essayé de faire : moi la voix basse et elle, la voix haute… mais je n’arrive pas à faire la voix basse. J’ai une voix très grave, je l’avoue, mais quand je chante, elle est très haute, sourit-elle. Que ce soit louange, adoration, ou nos chants tumu, j’adore le chant » .

Le groupe Te Pape ora no Papofa’i sera sur la scène de To’ata le jeudi 11 juillet à 19h35.