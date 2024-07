Heiva i Tahiti : derniers ajustements sur Toata pour Tamarii Tipaerui

Ils seront de retour ce jeudi sur la grande scène de Toata, pour une prestation attendue dans la catégorie Tarava Raromatai. Mené par Régina Taufa et le pasteur Peau Varetau, le groupe Tamarii Tipaerui espère faire encore mieux que son 3e prix de l’an passé.

« J’ai tenu compte de tous les conseils que l’on m’a donné, glisse la cheffe de groupe. Ce sera plutôt au niveau du timing et des voix. Je sais qu’on a peiné au niveau des voix d’hommes, mais ça va être renforcé. Pour les femmes aussi bien au niveau des huti, les reo piti et les fa’a’ara’ara, je suis confiante de ce côté-là » .

Pour les techniciens de Toata aussi, les répétitions permettent de peaufiner les préparatifs. « Pendant les générales, on essaye quand même de demander au régisseur lumière de mettre un peu de lumière pour nous, pour qu’on puisse repérer le positionnement des micros, explique Yann Pihaatae, technicien à la Maison de la culture. On note tout ça sur une fiche technique. Dès qu’on a toutes les infos, pendant la soirée, on travaille dans le noir. Donc on travaille un peu les yeux fermés, on va dire ça comme ça ! » , sourit-il.

– PUBLICITE –

Régina ne le cache pas, les équipes techniques ont largement conseillé son groupe sur leur disposition. « Ils étaient beaucoup à notre écoute. Ils travaillent, au niveau de la technique, ils ont bien répondu. J’espère vraiment que pour la soirée, ça serait encore mieux » , glisse-t-elle.

Tamaraii Tipaerui ouvre la soirée du 11 juillet. Le groupe sera suivi de Te Pape ora no Papofa’i en catégorie Tarava Tahiti. Tamari’i Mataiea clôturera en Hura tau.