Le programme de la fête de la musique à Moorea

Après deux années de pandémie, la Commune de Moorea-Maiao déroge à la règle et met en place une fête gratuite et ouverte à tous. Musique traditionnelle, moderne, répertoire local et international seront mis à l'honneur ce Jeudi 23 Juin 2022 dès 16h00 dans les jardins de la mairie de Afareaitu.