Festival Ono’u, une 8e édition dédiée aux océans

Cette année encore, de nouvelles fresques et œuvres de street art vont voir le jour sur les murs du fenua. Pour cette huitième édition du festival Ono’u, le thème de l’océan est prédominant. Du 10 au 5 juin, les artistes locaux et internationaux seront chargés d’exprimer leur talent sur trois sites de Polynésie : la résidence OPH LUINE, située derrière Office One à Prince Hinoi, va faire peau neuve, idem pour le bâtiment Géant Casino à Punaauia. Et pour la première fois, le festival s’invite à Makatea, où l’histoire de l’île sera immortalisée en peinture sur le quai de Temea’o.

Parmi les artistes internationaux invités, on note la présence de Case Maclaim, Insane51 et Guido Van Helten, tous trois spécialisés dans le photoréalisme et la 3D. Du côté des artistes locaux, Rival, Ravage, Richard Barri, Sarah Viault, Pierre Motahi et Tearii Flohr feront état de leur talent.