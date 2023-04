Eric Conte présente son nouvel ouvrage, « Sur le chemin des étoiles »

Cet ouvrage d’un peu plus de 200 pages est le fruit d’un travail minutieux de recherches tirées de divers articles et ouvrages scientifiques anglais. Une synthèse étoffée en 10 chapitres sur l’art de la navigation traditionnelle, grâce notamment aux étoiles, mais aussi sur l’histoire du peuplement des îles du Pacifique.

Le livre aborde différentes théories sur l’origine des premiers Polynésiens qui ont peuplé les îles du vaste océan à bord de leurs grandes pirogues doubles. Pour autant, de nombreuses interrogations demeurent encore aujourd’hui, selon l’auteur.

« Dans le schéma habituel, les ancêtres des Polynésiens venaient d’Asie. Il y a des groupes qui s’appellent les Lapita qui sont arrivés à Tonga et aux Samoa vers l’an 1000 avant Jésus Christ. Et ils auraient fait une sorte de pause avant de se redécider à partir et de venir ici », explique Eric Conte. Mais des recherches plus récentes remettent en question ce postulat.

« Aujourd’hui, il y a plusieurs théories qui disent, et je suis un peu partisan de ça, : ‘oui mais s’ils sont arrivés vers l’an 1000 avant Jésus Christ et qu’ils sont arrivés ici vers 800 ou 1000 après Jésus Christ, cela laisse 2000 ans à peu près’. Ce serait vraiment incroyable que pendant 2000 ans il n’y ait pas eu d’échanges avec la Micronésie ou l’Asie et de nouvelles populations », estime l’universitaire.

Eric Conte dédicacera son ouvrage, ce samedi, à la librairie Odyssey à Papeete