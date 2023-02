Vie Chère : L’Assemblée nationale adopte à l’unanimité la création d’une commission d’enquête sur le coût de la vie en Outre-mer

Par 263 voix, l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée a voté en faveur de la création d’enquête parlementaire sur le coût de la vie dans les Outre-mer. La commission d’enquête permettra de “mieux connaître, appréhender, prospecter sur les modèles économiques en vigueur” a souligné le député Johnny Hajjar lors de la présentation de cette proposition de la création de commission d’enquête dans l’hémicycle du Palais Bourbon.

Le rapporteur Johnny Hajjar a rappelé que le coût de la vie dans les territoires ultramarins est la résultante de quatre facteurs : des niveaux de vie et de revenus moins élevés qu’en Hexagone, des prix effectivement et fortement plus élevés qu’en Hexagone, un sous-financement des collectivités territoriales; un traitement de l’État injuste et inéquitable vis-à-vis de ces territoires. “C’est un problème crucial et urgent pour les territoires. Il faut aujourd’hui agir contre les monopoles, les oligopoles consolidées, contre les problématiques de continuité territoriale. Il faut agir contre les problématiques de fiscalité“.

À l'unanimité, les députés adoptent la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le coût de la vie dans les #OutreMer, présentée dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire du groupe @socialistesAN. #DirectAN pic.twitter.com/tPz81l90Vw — LCP (@LCP) February 9, 2023

À l’issue de ce vote, le député Johnny Hajjar a souligné que l’adoption de cette commission d’enquête est “un signal important pour les populations, les territoires ultramarins, d’avoir pris en compte cette réalité de besoins de commission d’enquête”.