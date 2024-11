Trump, un diplomate « destructif » dans l’Indopacifique

Quel cap s’apprête à prendre le navire américain commandé par Donald Trump dans l’Indopacifique ? Si son prédécesseur Barack Obama avait mis en place un traité transpacifique avec les états d’Asie du Sud-Est enclenché à partir de 2016, Donald Trump semble moins concerné par cette problématique régionale. C’est ce que pense le politologue Sémir Al-Wardi, maître en conférences en science politique à l’UPF. « Quand il arrive au pouvoir pour son premier mandat, (Donald Trump) se retire du traité (…) en réalité, il se désintéresse de la question » , note-t-il.

Le politologue estime qu’il faut attendre l’accession de Biden au pouvoir, pour que les États-Unis s’intéressent réellement à l’axe indo-pacifique. « Ils mettent des moyens, ils mettent de l’argent, ouvrent des ambassades supplémentaires – à Tonga, au Vanuatu, où aux Îles Salomon, objet d’une crise diplomatique avec la Chine en 2023, ndlr. Que va faire Trump ? Si jamais on se retrouve comme au premier mandat, on peut craindre que Trump se concentre sur la menace ‘chinoise’ , qu’il décide de se concentrer sur les États-Unis, mette en place des mesures protectionnistes… » , énumère l’universitaire.

Toujours est-il que le président chinois Xi Jinping a indiqué ce mercredi à son homologue américain fraîchement élu que leurs deux pays devaient « s’entendre » et « renforcer le dialogue » , rapporte l’AFP citant un média chinois. « L’histoire a démontré que la Chine et les Etats-Unis bénéficient d’une coopération et perdent d’une confrontation. Une relation sino-américaine stable, saine et durable est conforme aux intérêts communs des deux pays et aux attentes de la communauté internationale » , a indiqué Xi Jinping à son interlocuteur, selon la télévision étatique CCTV.

« Anxiété géopolitique »

Lors du premier mandat de Donald Trump, le chef de l’État Emmanuel Macron avait des velléités de développement d’un axe Paris-Canberra-Delhi – coulé en 2021 par l’affaire du contrat du siècle, la vente avortée par la France de douze sous-marins conventionnels à l’Australie. « On se rappelle de cet axe-là que Biden, une fois au pouvoir, avait plus ou moins combattu, souligne Sémir Al-Wardi. Est-ce que la France a l’intention de revenir de façon un peu plus marquée sur cet axe indo-pacifique ? C’est une question » , ajoute-t-il.

« Le fait que Trump revienne au pouvoir crée ce qu’on appelle une anxiété internationale, une anxiété géopolitique, parce qu’il y a l’indo-pacifique, mais il y a aussi des conflits, actuellement, importants dans le monde (…) on sait qu’on a affaire à un personnage assez destructif, donc cela crée forcément de l’anxiété internationale » , conclut-il.