Fermeture de l’agence consulaire des États-Unis : quelles conséquences ?

Les services de l’agence consulaire de Polynésie française ne sont plus accessibles depuis lundi dernier. Sur le site de l’ambassade des États-Unis de Fidji, un message d’information invite les Américains à prendre contact avec les autres bureaux de la région, consulats ou ambassades. Impossible désormais de traiter une demande de passeport, un acte de naissance ou d’autres documents administratifs à Tahiti.

La présence d’un agent consulaire – jusqu’ici Christopher Kozely , ndlr – s’avérait utile en cas d’urgence médicale ou de décès. Un accompagnement apprécié des touristes américains, qui « aiment bien être rassurés quand ils vont quelque part » , souligne la présidente de l’association du tourisme authentique de la Polynésie française Mélinda Bodin. « Ceux qui ont besoin, qui ont des petits problèmes de santé, de petits accidents, on sait comment ça se passe. Et je pense que ça va toucher le tourisme américain parce qu’ils aiment bien savoir où ils vont. Et au moins, s’ils ont quelque chose, si quelque chose se passe, ils savent vers qui se tourner » , ajoute-t-elle.

Selon elle, sans référent américain au fenua, la destination pourrait être boudée par la clientèle Nord-américaine, qui subit également la conjoncture économique. Et les effets pourraient se ressentir dans l’industrie du tourisme, prévient le député de la 1ere circonscription Moerani Frébault, qui pointe, au-delà de l’affaiblissement du dollar américain, la perte de pouvoir d’achat de ces touristes. « On rappelle que c’est notre premier marché émetteur avec quasiment 40% de nos touristes. Je crains surtout la guerre commerciale qui va s’enclencher, qu’on observe déjà notamment entre les États-Unis et la Chine et avec l’augmentation probable de l’ensemble des prix, qui viendrait s’ajouter à l’inflation qu’on subit déjà » , s’inquiète-t-il.

L’agence consulaire américaine de Punaauia a fermé ses portes (Crédit : TNTV)

Donald Trump coupe de nombreuses aides au développement et multiplie les déclarations de guerre commerciale au niveau international. Y aura-t-il un impact dans les équilibres diplomatiques au niveau régional ?

Entre la Chine et les États-Unis, la France tente toujours de se placer en puissance d’équilibre dans l’Indo-Pacifique. « Avec mes collègues parlementaires, j’ai échangé avec l’ambassadeur de France pour l’Indo-Pacifique en fin de semaine dernière et il nous a expliqué que (…) les États-Unis sont dans la continuité en matière de diplomatie pour la zone Indo-Pacifique. Donc on peut espérer ne pas avoir trop de bouleversements de ce côté-là » , observe Moerani Frébault.

L’agence consulaire américaine était ouverte depuis 2004. Les locaux sécurisés ont été inaugurés il y a deux ans. Selon Christopher Kozely, en déplacement hors du fenua, la fermeture serait temporaire. Mais aucune date de réouverture n’est fixée.