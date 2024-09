Qui est François-Noël Buffet, pressenti aux Outre-mer ?

Qui succèdera à Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer? Selon la liste de noms fournie par Michel Barnier à Emmanuel Macron ce jeudi, il pourrait s’agir du président de la commission des lois au Sénat, François-Noël Buffet, 61 ans, issu du parti Les Républicains. Sénateur du Rhône depuis 2004, il a été maire d’Oullins, dans la banlieue lyonnaise, de 1997 à 20107.

Celui qui a aussi présidé la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie a par ailleurs participé à la rédaction d’un rapport d’information sur la place des Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) dans les Caraïbes, et sur l’insécurité à Mayotte.

Si elle est confirmée, la nomination de François-Noël Buffet intervient alors que la situation politique, économique et sociale se tend dans une partie des Outre-mer, notamment en Martinique et en Guadeloupe, sur fond de manifestations contre la vie chère, et en Nouvelle-Calédonie, où la crise majeure que traverse l’archipel a fait deux nouveaux décès cette semaine. Un couvre-feu est toujours en vigueur en Nouvelle-Calédonie depuis début mai, tandis que le préfet de Martinique a annoncé un couvre-feu dans certains quartiers de Fort-de-France, après plusieurs nuits de violences.

Pour l’heure, on ne sait pas si François-Noël Buffet retrouvera un ministère de plein exercice, comme ce fut le cas de 2012 à 2022 et comme réclamé par de nombreux élus et acteurs socio-économiques ultramarins, ou s’il héritera d’un ministère délégué, à l’instar de ses prédécesseurs Jean-François Carenco, Philippe Vigier et Marie Guévenoux. Il est également possible que la rue Oudinot passe de la tutelle de la place Beauvau à la tutelle de Matignon, directement sous l’autorité du Premier ministre.