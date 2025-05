Le conclave a commencé pour l’élection du nouveau pape

Plus de deux semaines après la mort de Jorge Bergoglio, les 133 cardinaux électeurs venant de 70 pays – un record – ont lancé ce processus extrêmement codifié, suivi avec attention par quelque 1,4 milliard de catholiques et des milliers de journalistes du monde entier.

Après une messe dans la basilique Saint-Pierre en milieu de matinée, les prélats vêtus de rouge et blanc se sont retrouvés peu après 16H00 (14H00 GMT) pour une prière commune dans la chapelle Pauline avant de se rendre en lente procession dans la chapelle Sixtine voisine.

La main posée à plat sur une page de l’Evangile, ils se sont alors engagés en latin (« je promets, je m’oblige et je jure ») à garder le secret sur ce conclave à huis clos, sous peine d’excommunication.

« Extra omnes! » (« tous dehors! ») a ensuite lancé le maître des célébrations liturgiques pontificales, Mgr Diego Ravelli, pour faire sortir les personnes (officiants, infirmiers, religieux…) non autorisées à participer à cette réunion à l’isolement drastique: aucun téléphone portable n’est autorisé, et les réseaux de télécommunication sont coupés entre les murs du Vatican.

Dehors, devant la basilique, l’annonce a été accueillie par des applaudissements parmi les fidèles suivant la cérémonie sur quatre écrans géants.

A 17H45 (15H45 GMT), les portes se sont refermées sur les « princes de l’Eglise » et le secret de leur choix, face à la fresque majestueuse du Jugement dernier de Michel-Ange.

Intérêt massif

Dans la foulée aura lieu un premier vote, dont le résultat ne sera sans doute pas connu avant 19H00 (17H00 GMT). Ce premier tour permettant de jauger les forces en présence, il est peu probable que la majorité des deux tiers, c’est-à-dire 89 voix, soit déjà atteinte.

L’élection devrait donc se poursuivre jeudi, avec deux tours prévus lors de la session du matin et deux autres l’après-midi.

Le monde aura les yeux rivés sur la mince cheminée métallique fixée sur le toit de la chapelle Sixtine qui libérera, à la fin de chaque session, sa fumée annonciatrice: noire en l’absence de choix, et blanche si le pape est élu.

Couvert par quelque 5.000 journalistes, ce conclave suscite un intérêt massif dans le monde, bien au-delà des sphères religieuses, comme en témoignent les millions d’euros de paris sur l’identité du prochain pape, le succès des jeux en ligne ou les records du film « Conclave », sorti en 2024.

La sécurité a été renforcée aux abords de la place Saint-Pierre dont le nombre de points d’accès a été limité, et des fouilles des sacs organisées par la police.

« Nous avons su que le conclave commençait aujourd’hui et nous sommes venues (…) Ce serait merveilleux de voir la fumée, peu importe si elle n’est pas blanche! » a affirmé à l’AFP Gabriella Sanz Balsells, une Argentine de 48 ans, près de la place.

Qui, parmi les 133 cardinaux, se présentera habillé de blanc au balcon de la basilique Saint-Pierre ?

Des Italiens Pietro Parolin et Pierbattista Pizzaballa au Maltais Mario Grech en passant par l’archevêque de Marseille, le Français ou le Philippin Luis Antonio Tagle, plusieurs noms ont émergé parmi les « papabili », considérés comme favoris.

Mais ce conclave s’annonce particulièrement ouvert avec une représentation inédite des « périphéries » chères au pape François, qui a nommé 81% des cardinaux électeurs.

« Il y a sans doute une opposition à la fois culturelle, et (faite) de ressentiment politique, de certaines Eglises du Sud à l’égard des Occidentaux et notamment des Européens« , affirme à l’AFP François Mabille, directeur de l’Observatoire géopolitique du religieux.

Il existe aussi, selon lui, « un clivage qu’on a bien vu pendant tout le pontificat de François » entre « ceux qui estiment qu’il faut rappeler en permanence la doctrine, et les profils plus pastoraux, dans une logique d’accompagnement » des fidèles.

Pour apprendre à se connaître et confronter leurs points de vue sur les défis de l’Eglise, les cardinaux ont tenu ces derniers jours 12 « congrégations générales » permettant de dessiner le profil du prochain pape.

Mais dans cette élection très ouverte, le contexte géopolitique pourrait peser, entre montée des populismes, durcissement de la guerre entre Israël et le Hamas et pire affrontement entre l’Inde et le Pakistan en deux décennies.

« On peut tout à fait imaginer que les cardinaux sensibles au contexte international qu’on connaît depuis le retour de Trump se disent qu’il faut une personne expérimentée à la tête de l’Eglise catholique, et notamment quelqu’un qui connaît parfaitement les relations internationales« , ajoute François Mabille.