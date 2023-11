L’Union Européenne signe un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande

Troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande – qui exporte principalement des produits agricoles vers l’Europe, ndlr – l’Union Européenne (UE) a donné lundi son feu vert final à un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui devrait donner un coup d’accélérateur aux échanges commerciaux mais inquiète les organisations environnementales et agriculteurs européens.

L’accord entrera en vigueur « probablement début 2024 » , une fois ratifié par Wellington, indique le Conseil de l’UE dans un communiqué.

L’accord prévoit une quasi-élimination des droits de douane sur les kiwis, les oignons, les pommes, le poisson, le vin, le miel de Nouvelle-Zélande, ainsi que sur des quantités limitées de fromage, viande ovine et bovine.

Dans l’autre sens, les droits de douane sur toutes les exportations européennes vers la Nouvelle-Zélande seront supprimés, qu’il s’agisse des produits industriels (voitures et pièces de véhicules à moteurs, machines et appareils, produits pharmaceutiques…) ou alimentaires (viande porcine, vin et vin mousseux, chocolat, confiserie et biscuits…).

Le commerce bilatéral de biens entre les deux zones a représenté 9,1 milliards d’euros en 2022. Selon Bruxelles, les exportations de l’UE vers l’archipel du Pacifique pourraient augmenter d’un montant pouvant aller jusqu’à 4,5 milliards d’euros par an. Les investissements de l’UE en Nouvelle-Zélande pourraient connaître une progression pouvant atteindre 80%.

La Commission européenne insiste sur les « engagements sans précédent » sur l’environnement contenus dans cet accord, et assure que les aliments importés doivent être conformes aux normes de l’UE.

Les éleveurs et producteurs français notamment se sont alarmés de l’arrivée de viandes ou produits laitiers « sans exigence de respect des normes européennes de production » , citant le recours à des herbicides ou pesticides interdits dans l’UE mais toujours librement utilisés selon eux en Nouvelle-Zélande.

Dans une déclaration récente, une cinquantaine d’organisations, dont Friends of the Earth Europe, Attac France, la CGT, la Confédération paysanne ou France nature environnement, avaient estimé que l’accord menaçait « d’accroître des flux commerciaux nuisibles qui pourraient contribuer à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, réduire la biodiversité, précariser l’emploi et aggraver les inégalités sociales » .

L’UE tente par ailleurs actuellement de finaliser les négociations sur un autre accord de libre-échange, avec le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay). Il avait été conclu en 2019 mais n’a pas été ratifié en raison notamment des préoccupations européennes sur les politiques environnementales, en particulier du Brésil.