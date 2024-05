L’Iran en deuil après la mort du président Raïssi dans un crash d’hélicoptère

Le décès de M. Raïssi à 63 ans ouvre une période d’incertitude politique en Iran, au moment où le Moyen-Orient est secoué par la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, un allié de la République islamique.

Sa mort brutale va entraîner une élection présidentielle au suffrage universel qui devra être organisée « dans les 50 jours« , soit d’ici au 1er juillet. En attendant, c’est le premier vice-président Mohammad Mokhber, un homme de l’ombre de 68 ans, qui assumera les fonctions de président par intérim.

Elu président en 2021, Ebrahim Raïssi était considéré comme l’un des favoris pour succéder au Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, âgé de 85 ans, pour qui « la nation iranienne a perdu un serviteur sincère et précieux« .

« Ses ennuis dus à l’ingratitude et aux railleries de certains méchants ne l’empêchaient pas de travailler jour et nuit« , a encore dit le chef de l’Etat, le gouvernement saluant un « président (…) travailleur et infatigable » qui « a sacrifié sa vie pour la nation« .

Des milliers de personnes en deuil se sont rassemblées place Valiasr, dans le centre de Téhéran, pour rendre hommage à Ebrahim Raïssi ainsi qu’au ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, 60 ans, également décédé dans le crash.

Parmi les neuf passagers de l’hélicoptère figuraient aussi le gouverneur de la province d’Azerbaïdjan oriental, le principal imam de la région, ainsi que le chef de la sécurité du président et trois membres d’équipage. Les funérailles débuteront mardi à Tabriz, la grande ville du nord-ouest du pays, avant une cérémonie à Téhéran.

Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, Mohammad Bagheri, a ordonné une enquête sur la cause du crash, selon l’agence de presse Isna. L’hélicoptère du président avait disparu dimanche après-midi alors qu’il survolait une région de l’Iran escarpée et boisée dans des conditions météorologiques difficiles, avec de la pluie et un épais brouillard.

Pas de perturbation

L’épave a été découverte sur le flanc d’une montagne qu’il aurait heurté pour une raison encore inconnue, selon des médias. Il s’était envolé dans des conditions météorologiques difficiles, avec des pluies et un épais brouillard.

De nombreux dirigeants, dont certains de pays entretenant des relations tièdes avec Téhéran, ont envoyé des messages de condoléances, alors que le Conseil de sécurité de l’ONU a observé une minute de silence.

Le président russe, Vladimir Poutine, a rendu hommage à un « politicien remarquable » et à un « véritable ami » de la Russie. Son décès est une « grande perte pour le peuple iranien », a salué le président chinois Xi Jinping.

La France, l’Union européenne, l’Otan ainsi que les pays arabes voisins de l’Iran dans le Golfe ont présenté leurs condoléances pour la mort du président Raïssi.

M. Raïssi, qui avait le titre d’ayatollah, présidait la République islamique depuis près de trois ans. Considéré comme un ultraconservateur, il avait été élu le 18 juin 2021 dès le premier tour d’un scrutin marqué par une abstention record pour une présidentielle et l’absence de concurrents de poids.

Toujours coiffé de son turban noir et vêtu d’un long manteau de religieux, il avait succédé au modéré Hassan Rohani, qui l’avait battu à la présidentielle de 2017.

Il était soutenu par la principale autorité de la République islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a appelé dimanche « le peuple iranien » à « ne pas s’inquiéter » car « il n’y aura pas de perturbation dans l’administration du pays ».

M. Raïssi figurait sur la liste noire américaine des responsables iraniens sanctionnés par Washington pour « complicité de graves violations des droits humains », des accusations balayées comme nulles et non avenues par Téhéran.