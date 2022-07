Le Président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie Louis Mapou en visite en Polynésie début août

Lors de sa visite en mai, Charles Wea avait affirmé « que le président Louis Mapou souhaiterait une convention avec mise en œuvre immédiate des actions convenues afin de marquer une nouvelle étape dans les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.»

Fin juin, une délégation de la Nouvelle-Calédonie menée par Vaimua Muliava, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé des relations avec les collectivités d’outre-mer du Pacifique, s’était rendue sur le Fenua.

A noter également qu’une première étape de ce rapprochement avait été formalisée le 12 décembre 2019 avec la signature d’un protocole d’entente entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Un engagement réciproque qui réaffirme la volonté commune des deux archipels de s’appuyer sur leurs identités océaniennes et francophones afin de conjuguer leurs efforts au profit des deux collectivités et de leurs populations.

Des secteurs d’intérêt commun avaient d’ores et déjà été identifiés lors des premiers échanges, tels que le savoir-faire touristique, la pêche ou encore l’artisanat qui représentent autant « d’opportunités pour notre jeunesse ».