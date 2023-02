La Polynésie en force au salon de l’Agriculture de Paris

Chaque année, le salon internationale de l’agriculture, organisé porte de Versailles à Paris, reçoit plus de 500 000 visiteurs et rassemble plus de 1 000 exposants. La Chambre d’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL) y représente “Tahiti et ses richesses”.

Petite nouveauté pour cette édition 2023 : la mise en place d’une vitrine dédiée aux “Rhums Polynésiens” : “Cette année nous avons deux stands. Un où l’on met nombre de produits du Fenua en avant et un second où sont mis en lumière nos producteurs de rhum. Une opération menée en partenariat avec le syndicat polynésien du Rhum” indique Marc Fabresse, responsable de la section accompagnement et développement au sein de la CAPL.

Parmi les autres produits présentés figurent la vanille, le monoï, des cosmétiques… À noter que l’événement est animé par Tea Paraurahi et le groupe Tahiti Marquises de Théo Sulpice.

La semaine à venir sera aussi marquée par les résultats du Concours Général auquel participeront plusieurs Polynésiens.

La déléguée de la Polynésie française Caroline Tang et la délégation polynésienne ont par ailleurs été accueillis à l’Élysée par le Président de la République Emmanuel Macron.

“Lors de son discours, le Président de la République a cité la Polynésie en exemple car notre territoire a été capable de protéger ses ressources. Et c’est un exemple à l’échelle des Outre-mer. Il est ensuite venu avec les autres ministres et nous avons pu parler de nos projets et de notre autonomie alimentaire », s’est réjoui M. Fabresse.