Salon international de l’agriculture : pluie de médailles pour les rhums polynésiens

Dans la catégorie des rhums blancs, c’est celui de l’entreprise Manutea qui décroche l’or. Une grande satisfaction pour le P-dg Jean-Michel Monot. « Il y a dix ans exactement, on sortait notre première bouteille de rhum agricole avec un 40° et un 50°. Trois ans plus tard, nous présentions nos deux produits au Rhum Fest à Paris, qui est un des plus grands salons du rhum. Et nous avions obtenu, fièrement, la première médaille d’or pour Manutea, 52°. Et dix ans plus tard, on a reçu, entre temps, pas mal de médailles d’or, d’argent et de bronze. Mais là, effectivement, cette année, au Salon international agricole de Paris, Manutea a à nouveau fini avec une belle médaille d’or pour son rhum 50°. C’est une énorme satisfaction pour toute l’équipe de Moorea, qui travaille depuis ces dix années, justement, pour toujours maintenir la qualité plantée. »

La distillerie Mana’o est, elle aussi, récompensée pour son rhum blanc. Elle décroche le bronze.

Les rhums du domaine Paripari de Tahaa raflent quant à eux 4 médailles au total : l’argent en catégorie rhum blanc, le bronze en catégorie rhum brun et l’argent et le bronze pour les rhums de plus de 3 ans.

Pour la première fois, les représentants de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna sont réunis dans un village du Pacifique.

Ce salon sera par ailleurs l’occasion d’une signature de convention créant la Fédération des Chambres d’Agriculture et de la Pêche du Pacifique (FED-CAPP). Cette nouvelle structure inter-consulaire vise à renforcer la coopération entre les territoires du Pacifique, mutualiser les ressources et porter une voix commune sur les enjeux agricoles et halieutiques, tant au niveau national qu’international.