La Nouvelle-Zélande rouvre son programme de bourse aux étudiants Polynésiens

Suspendu durant la crise sanitaire, le programme de bourses de la Nouvelle-Zélande aux étudiants du Pacifique a rouvert et se déroulera du 8 mars au 7 avril prochain. Le dispositif permettra aux candidats des trois territoires du Pacifique de suivre une formation de quinze mois maximums, incluant un volet de trois mois d’apprentissage de la langue anglais suivi de douze mois de formation technique. Les départs sont prévus entre juillet 2023 et janvier 2024.

La bourse couvre l’ensemble des frais scolaires, frais de séjour, la couverture médicale, les frais de visa, la visite médicale et les examens liés au visa. Elle est ouverte aux étudiants de plus de 18 ans, titulaires du baccalauréat et ayant obtenu une note de 5.0 minimum à l’IELTS (langue anglaise) ou son équivalent.

Toutes les personnes intéressées par ce programme peuvent contacter le Consulat général de Nouvelle Zélande pour se renseigner sur les formalités à remplir. D’autre part, il vous faudra compléter un formulaire d’expression d’intérêts dans lequel vous pourrez détailler vos souhaits de projets d’études.

INFOS PRATIQUES CI-DESSOUS :