Décès de Luc Laventure, journaliste et “fervent défenseur des Outre-mer”

Chevalier de la légion d’honneur en 2011, Luc Laventure était un homme engagé dans la valorisation des Outre-mer. Après avoir débuté sa carrière en tant que journaliste à France 3 Martinique en 1967, il a été au siège de RFO à Paris où il a été directeur des antennes Télés-pays, avant de participer à la création de France O.

En 2015, il s’est lancé dans une nouvelle aventure en participant à la création du média internet Outremers 360°. Il en était le président et le directeur de la stratégie et de la communication, et il y écrivait encore régulièrement des éditos. Le site s’est imposé rapidement comme un vecteur incontournable de l’actualité des outremers français, livrant à son public de l’actualité factuelle ainsi que des éléments de débats et de réflexion. Grand défenseur des territoires ultramarins, journaliste estimé et respecté, il a toujours pensé que les Outre-mer étaient aux avants postes des évolutions sociétales dont il était un fin connaisseur.

Le président Edouard Fritch, qui a appris avec tristesse le décès de Luc Laventure, salue “un journaliste rigoureux, estimé et respecté”.

“Journaliste et entrepreneur de renom, il était avant tout un fervent défenseur des Outre-mer. Il était mon ami” a indiqué sur ses réseaux sociaux Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer.

“Véritable figure antillaise du journalisme, (…) ce fut un homme véritablement engagé pour les Outre-mer, pour preuve, à sa retraite il créé le magazine ‘Outremers 360’ pour poursuivre sa passion du journalisme et mettre au service de tous son savoir sur les Outre-mer” a déclaré le député de la Guadeloupe Olivier Serva. “Il a ainsi promu la diversité et l’Outre-Mer sur les écrans nationaux, en contribuant à jeter un nouveau regard sur les territoires éloignés” a de son côté ajouté le président du conseil régional en Guadeloupe, Ary Chalus.