Vent violent : une partie de la Polynésie en vigilance

Météo-France Polynésie a placé en vigilance orange pour fortes pluies les zones : Tuamotu Sud, Tuamotu Centre Sud. En vigilance jaune pour vent violent les zones : Tuamotu Sud, Tuamotu Est, Gambier, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Ouest, Rapa. En vigilance jaune pour orages les Tuamotu Sud, Tuamotu Est, Tuamotu Centre Sud. En vigilance jaune pour fortes pluies les Tuamotu Est, Tuamotu Ouest. En vigilance jaune pour fortes houles les Tuamotu Sud, Tuamotu Est, Gambier, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Ouest. Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.

Météo Tuamotu et Gambier

Vendredi soir, le temps reste perturbé sur une large partie des Tuamotu et Gambier. Toutefois, les averses et grains les plus marqués se développent sur la région de Hao, et gagnent en cours de nuit Tureia, puis Marutea samedi en journée. La pluie commence également à tomber aux Gambier, mais les averses orageuses ne sont attendues qu’en soirée. La perturbation continue de s’évacuer vers le Sud-Est dimanche, lâchant encore quelques averses aux Gambier le matin avant de laisser la place aux éclaircies.

Vent assez fort avec rafales à 80/90 kilomètres/heure au passage de la perturbation, sur le quart Sud-Est Tuamotu-Gambier samedi, puis uniquement aux Gambier dimanche. Ailleurs, le vent est faible à modéré ce week-end, d’Ouest vers Rangiroa, de Nord vers Puka Puka, d’Est à Anaa, et de Sud-Est à Hereheretue.

Mer agitée, voire forte sur la moitié Sud, en particulier sur le quart Sud-Est Tuamotu-Gambier avec des creux générés essentiellement par la mer du vent d’environ 4 mètres samedi. De plus, une houle longue autour de 2 mètres de secteur Sud intéresse l’Est de l’archipel.

