Travaux entre Piafau et Puurai sur la RDO

Des travaux de sécurisation de deux talus, le talus de la sortie de Piafau sur la RDO côté mer et le talus de la bretelle d’entrée côté montagne Puurai/EDT, vont démarrer à compter du lundi 31 janvier 2022 de 8 heures à 15 heures les lundis, mardis et jeudis. De 8 heures à 11 heures et de 13 heures à 15 heures les mercredis et vendredis pour une période de 2 mois.

Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ces chantiers.

La plus grande prudence est demandée aux usagers de la RDO pendant cette période.